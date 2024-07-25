Ираида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ираида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1884

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Андрей Филиппович

Мать: Параскева Павловна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Симаков Филип Ильич

Отец ребёнка: Симаков Илья Иванович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Симаков Прокопий Ильич

Отец ребёнка: Симаков Илья Иванович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Симаков Симеон Ильич

Отец ребёнка: Симаков Илья Иванович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Симаков Илья Иванович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Симаков Илья Иванович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Федор Ильич

Отец ребёнка: Симаков Илья Иванович

Смерть
1884

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