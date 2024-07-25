Ираида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Андрей Филиппович
Мать: Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Симаков Филип Ильич
Отец ребёнка: Симаков Илья Иванович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Симаков Илья Иванович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Симаков Симеон Ильич
Отец ребёнка: Симаков Илья Иванович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Симаков Илья Иванович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Симаков Илья Иванович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Федор Ильич
Отец ребёнка: Симаков Илья Иванович
Смерть
1884