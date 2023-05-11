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Окнов Василий Михайлович

Место рождения

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.08.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

Между 1912 и 1914 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1910

Отец: Окнов Михаил Михайлович

Мать: Окнова Анастасия Максимовна

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Крещение
12.08.1910
Рождение ребёнка
05.03.1932

Сын: Окнов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Окнова Клавдия Григорьевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Окнова Клавдия Григорьевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окнова Клавдия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окнова Клавдия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окнова Клавдия Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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