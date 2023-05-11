Окнов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.08.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1910
Крещение
12.08.1910
Рождение ребёнка
05.03.1932
Мать ребёнка: Окнова Клавдия Григорьевна
Рождение ребёнка
04.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Окнова Клавдия Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно