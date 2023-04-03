Окнова Клавдия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1912 и 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1912 и 1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1932
Отец ребёнка: Окнов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
04.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Окнов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно