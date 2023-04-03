Окнова Клавдия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окнова Клавдия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1912 и 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1912 и 1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окнов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окнов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окнов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
05.03.1932

Сын: Окнов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Окнов Василий Михайлович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Окнов Василий Михайлович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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