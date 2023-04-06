Окнова (Воронцова) Анастасия Максимовна
Место рождения
Дата рождения29.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1887
Отец: Воронцов Максим Яковлевич
Мать: Мария Арсеньевна
Бракосочетание
03.02.1906
Рождение ребёнка
11.10.1908
Дочь: Окнова Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Окнов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
11.08.1910
Отец ребёнка: Окнов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
02.05.1915
Отец ребёнка: Окнов Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно