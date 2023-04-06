Окнова (Воронцова) Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окнова (Воронцова) Анастасия Максимовна

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Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1887

Отец: Воронцов Максим Яковлевич

Мать: Мария Арсеньевна

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Окнов Михаил Михайлович

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1908

Дочь: Окнова Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Окнов Михаил Михайлович

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.08.1910

Сын: Окнов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Окнов Михаил Михайлович

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.05.1915

Сын: Окнов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Окнов Михаил Михайлович

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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