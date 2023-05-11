Девяткина (Смирнова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяткина (Смирнова) Людмила Ивановна

Место рождения

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.08.1910

Дата смерти

30.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1910

Отец: Смирнов Иван Иванов

Мать: Смирнова Мария Андреевна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Девяткин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Девяткин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяткина Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Девяткин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девяткин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Девяткин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Столыпина Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Девяткин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Девяткин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девяткин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Девяткин Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девяткин Михаил Михайлович

Смерть
30.10.1992
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