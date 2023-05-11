Девяткина (Смирнова) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.08.1910
Дата смерти30.10.1992
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1910
Отец: Смирнов Иван Иванов
Мать: Смирнова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Девяткин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Девяткин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девяткина Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Девяткин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девяткин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Девяткин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Столыпина Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Девяткин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Девяткин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девяткин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Девяткин Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1992