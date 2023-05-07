Девяткин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевяткин Михаил Михайлович

Девяткин Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1906

Дата смерти

07.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Девяткин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Девяткина Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяткина Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Девяткина Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девяткин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Девяткина Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Столыпина Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Девяткина Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Девяткина Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девяткин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Девяткина Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девяткина Людмила Ивановна

Смерть
07.04.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close