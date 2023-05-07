Девяткин Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1906
Дата смерти07.04.1990
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1946
Сын: Девяткин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Девяткина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девяткина Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Девяткина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девяткин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Девяткина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Столыпина Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Девяткина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Девяткина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девяткин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Девяткина Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1990