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Смирнова Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1897

Муж: Смирнов Иван Иванович

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.06.1902

Дочь: Смирнова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Иванович

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.01.1905

Дочь: Смирнова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Иванович

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.08.1910

Дочь: Девяткина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Иванович

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.06.1915

Сын: Смирнов Павел Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Иванович

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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