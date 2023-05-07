Смирнова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1897
Рождение ребёнка
16.06.1902
Дочь: Смирнова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1905
Дочь: Смирнова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1910
Дочь: Девяткина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1915
Отец ребёнка: Смирнов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно