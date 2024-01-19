Мартын Осипов
Место рождения
Дата рождения13.04.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1818 ст.
Отец: Осип Иванов
Мать: Пелагея Евдокимова
Бракосочетание
22.01.1836 ст.
Жена: Елена Никитина
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1838 ст.
Сын: Афанасий Мартынов
Мать ребёнка: Елена Никитина
Рождение ребёнка
22.05.1840 ст.
Сын: Иван Мартынов
Мать ребёнка: Елена Никитина
Рождение ребёнка
09.07.1842 ст.
Дочь: Марфа Мартынова
Мать ребёнка: Елена Никитина
Рождение ребёнка
01.04.1844 ст.
Дочь: Матрена Мартынова
Мать ребёнка: Елена Никитина
Рождение ребёнка
10.10.1846 ст.
Дочь: Пелагея Мартынова
Мать ребёнка: Елена Никитина
Рождение ребёнка
27.02.1851 ст.
Сын: Василий Мартынов
Мать ребёнка: Елена Никитина
Смерть
Неизвестно