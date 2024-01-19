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Мартын Осипов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.04.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1818 ст.

Отец: Осип Иванов

Мать: Пелагея Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
22.01.1836 ст.

Жена: Елена Никитина

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1838 ст.

Сын: Афанасий Мартынов

Мать ребёнка: Елена Никитина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.05.1840 ст.

Сын: Иван Мартынов

Мать ребёнка: Елена Никитина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.07.1842 ст.

Дочь: Марфа Мартынова

Мать ребёнка: Елена Никитина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1844 ст.

Дочь: Матрена Мартынова

Мать ребёнка: Елена Никитина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.10.1846 ст.

Дочь: Пелагея Мартынова

Мать ребёнка: Елена Никитина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.02.1851 ст.

Сын: Василий Мартынов

Мать ребёнка: Елена Никитина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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