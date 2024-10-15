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Марфа Осипова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Осип Иванов

Мать: Пелагея Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
13.05.1829 ст.

Муж: Ассон Васильев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
13.05.1829 ст.

Муж: Ассон Васильев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Федот Ассонов

Отец ребёнка: Ассон Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1834 ст.

Дочь: Прасковья Ассонова

Отец ребёнка: Ассон Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.03.1838 ст.

Сын: Георгий Ассонов

Отец ребёнка: Ассон Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.12.1839 ст.

Сын: Мишуткин Петр Ассонов

Отец ребёнка: Ассон Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.03.1843 ст.

Дочь: Матрена Ассонова

Отец ребёнка: Ассон Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.07.1849 ст.

Сын: Иван Ассонов

Отец ребёнка: Ассон Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1856 ст.

Дочь: Татьяна Ассонова

Отец ребёнка: Ассон Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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