Марфа Осипова
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: Осип Иванов
Мать: Пелагея Евдокимова
Бракосочетание
13.05.1829 ст.
Муж: Ассон Васильев
Бракосочетание
13.05.1829 ст.
Муж: Ассон Васильев
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Федот Ассонов
Отец ребёнка: Ассон Васильев
Рождение ребёнка
01.08.1834 ст.
Дочь: Прасковья Ассонова
Отец ребёнка: Ассон Васильев
Рождение ребёнка
27.03.1838 ст.
Сын: Георгий Ассонов
Отец ребёнка: Ассон Васильев
Рождение ребёнка
20.12.1839 ст.
Отец ребёнка: Ассон Васильев
Рождение ребёнка
19.03.1843 ст.
Дочь: Матрена Ассонова
Отец ребёнка: Ассон Васильев
Рождение ребёнка
04.07.1849 ст.
Сын: Иван Ассонов
Отец ребёнка: Ассон Васильев
Рождение ребёнка
08.01.1856 ст.
Дочь: Татьяна Ассонова
Отец ребёнка: Ассон Васильев
Смерть
Неизвестно