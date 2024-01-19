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Осип Иванов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: Иван Федоров

Мать: Мария Герасимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.02.1811 ст.

Жена: Пелагея Евдокимова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Марфа Осипова

Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.03.1816 ст.

Сын: Кирилл Осипов

Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: Анастасия Осипова

Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.04.1818 ст.

Сын: Мартын Осипов

Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.04.1821 ст.

Сын: Трофим Осипов

Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.05.1828 ст.

Дочь: Федосья Осипова

Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.08.1830 ст.

Дочь: Василиса Осипова

Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.02.1832 ст.

Сын: Прокопий Осипов

Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.06.1837 ст.

Дочь: Федосья Осипова

Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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