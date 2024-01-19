Осип Иванов
Место рождения
Дата рождения1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: Иван Федоров
Мать: Мария Герасимова
Бракосочетание
05.02.1811 ст.
Жена: Пелагея Евдокимова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Марфа Осипова
Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
22.03.1816 ст.
Сын: Кирилл Осипов
Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: Анастасия Осипова
Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
13.04.1818 ст.
Сын: Мартын Осипов
Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
10.04.1821 ст.
Сын: Трофим Осипов
Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
15.05.1828 ст.
Дочь: Федосья Осипова
Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
15.08.1830 ст.
Дочь: Василиса Осипова
Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
25.02.1832 ст.
Сын: Прокопий Осипов
Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
03.06.1837 ст.
Дочь: Федосья Осипова
Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова
Смерть
Неизвестно