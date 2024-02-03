Елена Никитина
Место рождения
Дата рождения18.05.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1818 ст.
Отец: Никита Матвеев
Мать: Пелагея Степанова
Бракосочетание
22.01.1836 ст.
Муж: Мартын Осипов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1838 ст.
Сын: Афанасий Мартынов
Отец ребёнка: Мартын Осипов
Рождение ребёнка
22.05.1840 ст.
Сын: Иван Мартынов
Отец ребёнка: Мартын Осипов
Рождение ребёнка
09.07.1842 ст.
Дочь: Марфа Мартынова
Отец ребёнка: Мартын Осипов
Рождение ребёнка
01.04.1844 ст.
Дочь: Матрена Мартынова
Отец ребёнка: Мартын Осипов
Рождение ребёнка
10.10.1846 ст.
Дочь: Пелагея Мартынова
Отец ребёнка: Мартын Осипов
Рождение ребёнка
27.02.1851 ст.
Сын: Василий Мартынов
Отец ребёнка: Мартын Осипов
Смерть
Неизвестно