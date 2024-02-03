Елена Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Никитина

Елена Никитина

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.05.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1818 ст.

Отец: Никита Матвеев

Мать: Пелагея Степанова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
22.01.1836 ст.

Муж: Мартын Осипов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1838 ст.

Сын: Афанасий Мартынов

Отец ребёнка: Мартын Осипов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.05.1840 ст.

Сын: Иван Мартынов

Отец ребёнка: Мартын Осипов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.07.1842 ст.

Дочь: Марфа Мартынова

Отец ребёнка: Мартын Осипов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1844 ст.

Дочь: Матрена Мартынова

Отец ребёнка: Мартын Осипов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.10.1846 ст.

Дочь: Пелагея Мартынова

Отец ребёнка: Мартын Осипов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.02.1851 ст.

Сын: Василий Мартынов

Отец ребёнка: Мартын Осипов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.