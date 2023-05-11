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Шелепин Матфей Михайлович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Шелепин Михаил Павлович

Мать: Шелепина Агрофена Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1772

Сын: Шелепин Григорий Матфеевич

Мать ребёнка: Шелепина Дарья Федотовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Фекла Матфеевна

Мать ребёнка: Шелепина Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена Матфеевна

Мать ребёнка: Шелепина Дарья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелепина Дарья Федотовна

Смерть
Неизвестно
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