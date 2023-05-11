Шелепин Матфей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шелепин Григорий Матфеевич
Мать ребёнка: Шелепина Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Фекла Матфеевна
Мать ребёнка: Шелепина Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена Матфеевна
Мать ребёнка: Шелепина Дарья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шелепина Дарья Федотовна
Смерть
Неизвестно