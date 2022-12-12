Шелепина Агрофена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина Агрофена Федоровна

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Место рождения

Тавели, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Тавели, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1741

Сын: Шелепин Матфей Михайлович

Отец ребёнка: Шелепин Михаил Павлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Шелепина Олена Михайловна

Отец ребёнка: Шелепин Михаил Павлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1746

Сын: Шелепин Антип Михайлович

Отец ребёнка: Шелепин Михаил Павлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1749

Сын: Шелепин Лаврентий Михайлович

Отец ребёнка: Шелепин Михаил Павлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Шелепина Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Шелепин Михаил Павлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Шелепина Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Шелепин Михаил Павлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепин Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно
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