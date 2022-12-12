Шелепина Агрофена Федоровна
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Шелепин Матфей Михайлович
Отец ребёнка: Шелепин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Шелепина Олена Михайловна
Отец ребёнка: Шелепин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Шелепин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Шелепин Лаврентий Михайлович
Отец ребёнка: Шелепин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Шелепина Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Шелепин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Шелепина Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Шелепин Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно