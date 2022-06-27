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Шелепин Михаил Павлович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1723

Дата смерти

03.03.1804

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Шелепин Павел Назарович

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелепина Агрофена Федоровна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Шелепин Матфей Михайлович

Мать ребёнка: Шелепина Агрофена Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Шелепина (Шелепина) Олена Михайловна

Мать ребёнка: Шелепина Агрофена Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1746

Сын: Шелепин Антип Михайлович

Мать ребёнка: Шелепина Агрофена Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1749

Сын: Шелепин Лаврентий Михайлович

Мать ребёнка: Шелепина Агрофена Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Шелепина (Шелепина) Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Шелепина Агрофена Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Шелепина (Шелепина) Федосья Михайловна

Мать ребёнка: Шелепина Агрофена Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.03.1804
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: престарелостью

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