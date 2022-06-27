Шелепин Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти03.03.1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Шелепин Павел Назарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1741
Сын: Шелепин Матфей Михайлович
Мать ребёнка: Шелепина Агрофена Федоровна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Шелепина (Шелепина) Олена Михайловна
Мать ребёнка: Шелепина Агрофена Федоровна
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Шелепина Агрофена Федоровна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Шелепин Лаврентий Михайлович
Мать ребёнка: Шелепина Агрофена Федоровна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Шелепина (Шелепина) Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Шелепина Агрофена Федоровна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Шелепина (Шелепина) Федосья Михайловна
Мать ребёнка: Шелепина Агрофена Федоровна
Смерть
03.03.1804
Причина смерти: престарелостью