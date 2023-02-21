Шелепина Дарья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина Дарья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Шелепин Григорий Матфеевич

Отец ребёнка: Шелепин Матфей Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Фекла Матфеевна

Отец ребёнка: Шелепин Матфей Михайлович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена Матфеевна

Отец ребёнка: Шелепин Матфей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепин Матфей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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