Шелепина Дарья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шелепин Григорий Матфеевич
Отец ребёнка: Шелепин Матфей Михайлович
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Фекла Матфеевна
Отец ребёнка: Шелепин Матфей Михайлович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена Матфеевна
Отец ребёнка: Шелепин Матфей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно