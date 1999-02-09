Левенкова (Меркулова) Мария Васильевна
Место рожденияОрловская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рождения25.08.1925
Дата смерти09.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1925
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
25.08.1953
Рождение ребёнка
04.06.1954
Сын: Левенков Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Левенков Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
06.10.1957
Дочь: Местюкова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Левенков Сергей Григорьевич
Награда
30.04.1993
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
22.03.1995
Юбилейная медаль «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Гражданство
Неизвестно
«Российская Федерация»
Смерть
09.02.1999
Похороны
Между 10.02.1999 и 12.02.1999
Преображенское кладбище. Москва, улица Преображенский Вал, 17а.