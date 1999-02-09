Левенкова (Меркулова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левенкова (Меркулова) Мария Васильевна

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Место рождения

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

25.08.1925

Дата смерти

09.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1925

Отец: Меркулов Василий Иванович

Мать: Меркулова Пелагея Ивановна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
25.08.1953

Муж: Левенков Сергей Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.06.1954

Сын: Левенков Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Левенков Сергей Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1957

Дочь: Местюкова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Левенков Сергей Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Награда
30.04.1993
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
22.03.1995
Юбилейная медаль «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Гражданство
Неизвестно
«Российская Федерация»
Смерть
09.02.1999
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Между 10.02.1999 и 12.02.1999
Москва, город федерального значения Москва
Преображенское кладбище. Москва, улица Преображенский Вал, 17а.
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