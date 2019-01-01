село Ломовец, село Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Ломовец

Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2279Ломовец, с. вл.при рч. Ракитне.227106461496Церковь православная 1. Торжок. Маслобоень 10.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Мухановская волость
678. Ломовец, село бывшее владельческое, при речке Ракитне, дворов 144, жителей 1055, церковь православная, 2 лавки, постоялый двор, 2 ярмарки

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Жерновецкая волость
Ломовец (село)11Тросна

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Троснянский район
64219Ломовецсело52°30'с.ш.35°41'в.д.N-36-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Троснянский муниципальный район, Ломовецкое сельское поселение
54654415101с Ломовецсело
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