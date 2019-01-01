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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2279Ломовец, с. вл.при рч. Ракитне.227106461496Церковь православная 1. Торжок. Маслобоень 10.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
678. Ломовец, село бывшее владельческое, при речке Ракитне, дворов 144, жителей 1055, церковь православная, 2 лавки, постоялый двор, 2 ярмарки
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Ломовец (село)11Тросна
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64219Ломовецсело52°30'с.ш.35°41'в.д.N-36-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54654415101с Ломовецсело