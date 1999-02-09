Левенков Сергей Григорьевич
Место рожденияСмоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Дата рождения26.09.1926
Дата смерти03.07.1985
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1926
Отец: Ливенков Григорий
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Военная служба
С 25.10.1944 по 16.11.1950
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Военная награда
14.05.1945
Медаль «За отвагу» (СССР)
Бракосочетание
25.08.1953
г. Москва, город федерального значения
Рождение ребёнка
04.06.1954
Сын: Левенков Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Левенкова Мария Васильевна
г. Москва, город федерального значения
Рождение ребёнка
06.10.1957
Дочь: Местюкова Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Левенкова Мария Васильевна
г. Москва, город федерального значения
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Образование
Неизвестно
7 классов
Гражданство
Неизвестно
«Российская Федерация»
Смерть
03.07.1985
г. Москва, город федерального значения