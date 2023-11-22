Юмжакова (Патрикеева) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1927
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1927
Отец: Патрикеев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1971
Дочь: Михеева Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Юмжаков Николай Фролович
Баймашкино, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юмжаков Алексндр Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юмжаков Николай Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елгайкина Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Юмжаков Николай Фролович