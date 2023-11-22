Юмжакова (Патрикеева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юмжакова (Патрикеева) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1927

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1927

Отец: Патрикеев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1971

Дочь: Михеева Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Юмжаков Николай Фролович

Баймашкино, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юмжаков Алексндр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юмжаков Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Юмжаков Николай Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юмжаков Николай Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елгайкина Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Юмжаков Николай Фролович

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