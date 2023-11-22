Елгайкина (Юмжакова) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елгайкина (Юмжакова) Зоя Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юмжаков Николай Фролович

Мать: Юмжакова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
09.10.1985

Дочь: Андреева Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Елгайкин Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елгайкина Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Елгайкин Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елгайкин Юрий

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