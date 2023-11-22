Елгайкина (Юмжакова) Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юмжаков Николай Фролович
Мать: Юмжакова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
09.10.1985
Дочь: Андреева Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Елгайкин Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елгайкина Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Елгайкин Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елгайкин Юрий