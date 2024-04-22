Михеева (Юмжакова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихеева (Юмжакова) Лидия Николаевна

Михеева (Юмжакова) Лидия Николаевна

Место рождения

Баймашкино, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

10.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1971

Отец: Юмжаков Николай Фролович

Мать: Юмжакова Мария Федоровна

Баймашкино, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.01.1990

Дочь: Никифорова Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Михеев Геннадий Тимофеевич

Рождение ребёнка
09.02.1991

Дочь: Иванова Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Михеев Геннадий Тимофеевич

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close