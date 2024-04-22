Михеева (Юмжакова) Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1971
Отец: Юмжаков Николай Фролович
Мать: Юмжакова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
21.01.1990
Дочь: Никифорова Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: Михеев Геннадий Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.02.1991
Дочь: Иванова Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Михеев Геннадий Тимофеевич
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия