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Юмжаков Николай Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1930

Дата смерти

20.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1930

Отец: Юмжаков Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1971

Дочь: Михеева Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Юмжакова Мария Федоровна

Баймашкино, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юмжаков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Юмжакова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юмжаков Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Юмжакова Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юмжакова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елгайкина Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Юмжакова Мария Федоровна

Смерть
20.02.2017
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