Юмжаков Николай Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1930
Дата смерти20.02.2017
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1930
Отец: Юмжаков Фрол
Рождение ребёнка
10.03.1971
Дочь: Михеева Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Юмжакова Мария Федоровна
Баймашкино, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юмжаков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Юмжакова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юмжакова Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юмжакова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елгайкина Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Юмжакова Мария Федоровна
Смерть
20.02.2017