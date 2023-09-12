Александров Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1959

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1959

Отец: Александров Михаил Тимофеевич

Мать: Александрова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1984

Дочь: Александрова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Александрова Светлана

Рождение ребёнка
12.03.1987

Сын: Александров Александр Александрович

Мать ребёнка: Александрова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Светлана

Смерть
1998
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