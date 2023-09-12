Александров Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1959
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1959
Рождение ребёнка
22.07.1984
Дочь: Александрова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Александрова Светлана
Рождение ребёнка
12.03.1987
Сын: Александров Александр Александрович
Мать ребёнка: Александрова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александрова Светлана
Смерть
1998