Александрова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1984
Дочь: Александрова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Александров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
12.03.1987
Сын: Александров Александр Александрович
Отец ребёнка: Александров Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно