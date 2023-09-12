Александров Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1987

Отец: Александров Александр Михайлович

Мать: Александрова Светлана

Рождение ребёнка
22.10.1998

Сын: Александров Антон Александрович

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Павел Александрович

Мать ребёнка: Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юлия

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