Александрова Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1959
Сын: Александров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Александров Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.01.1965
Сын: Александров Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Александров Михаил Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно