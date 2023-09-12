Александрова Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1934

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1959

Сын: Александров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Александров Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.01.1965

Сын: Александров Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Александров Михаил Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Михаил Тимофеевич

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