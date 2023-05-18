(Слипченко) Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Слипченко) Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филип Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слипченко Татьяна Кириловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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