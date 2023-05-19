(Слипченко) Иван Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Слипченко) Иван Кириллович

(Слипченко) Иван Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: (Слипченко) Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (Слипченко) Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Слипченко) Катерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Слипченко) Вера Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.