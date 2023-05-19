(Слипченко) Филип Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: (Слипченко) Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (Слипченко) Петр Филпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (Слипченко) Иван Филипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (Слипченко) Николай Филипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (Слипченко) Марфа Филиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Слипченко) Васелиса Филиповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно