Слипченко Татьяна Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1908
Дочь: Кайнара Александра Спиридоновна
Отец ребёнка: Слипченко Спиридон Елисеевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ирина Спиридоновна
Отец ребёнка: Слипченко Спиридон Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Спиридоновна
Отец ребёнка: Слипченко Спиридон Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Спиридоновна
Отец ребёнка: Слипченко Спиридон Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно