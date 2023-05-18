Слипченко Татьяна Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слипченко Татьяна Кириловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1908

Дочь: Кайнара Александра Спиридоновна

Отец ребёнка: Слипченко Спиридон Елисеевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ирина Спиридоновна

Отец ребёнка: Слипченко Спиридон Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Спиридоновна

Отец ребёнка: Слипченко Спиридон Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Спиридоновна

Отец ребёнка: Слипченко Спиридон Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слипченко Спиридон Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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