Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1921

Дочь: Феозва (Фиозва, Фея) Акиндиновна

Отец ребёнка: Трудов Акиндин

Деревенька, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Трудов Африкан Акиндинович

Отец ребёнка: Трудов Акиндин

Деревенька, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.01.1930

Сын: Трудов Рафаил Акиндинович

Отец ребёнка: Трудов Акиндин

Деревенька, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трудов Акиндин

Смерть
Неизвестно
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