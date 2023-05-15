Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1921
Дочь: Феозва (Фиозва, Фея) Акиндиновна
Отец ребёнка: Трудов Акиндин
Рождение ребёнка
1923
Сын: Трудов Африкан Акиндинович
Отец ребёнка: Трудов Акиндин
Рождение ребёнка
24.01.1930
Сын: Трудов Рафаил Акиндинович
Отец ребёнка: Трудов Акиндин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трудов Акиндин
Смерть
Неизвестно