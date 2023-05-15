Трудов Акиндин Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трудов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1921
Дочь: Кутепова Феозва (Фиозва, Фея) Акиндиновна
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1923
Сын: Трудов Африкан Акиндинович
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1926
Сын: Трудов Ананий Акиндинович
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
24.01.1930
Сын: Трудов Рафаил Акиндинович
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Акиндиновна
Мать ребёнка: Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья
Смерть
Неизвестно