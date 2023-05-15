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Трудов Акиндин Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трудов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1921

Дочь: Кутепова Феозва (Фиозва, Фея) Акиндиновна

Мать ребёнка: Настасья

Деревенька, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Трудов Африкан Акиндинович

Мать ребёнка: Настасья

Деревенька, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Трудов Ананий Акиндинович

Мать ребёнка: Настасья

Деревенька, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.01.1930

Сын: Трудов Рафаил Акиндинович

Мать ребёнка: Настасья

Деревенька, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Акиндиновна

Мать ребёнка: Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья

Смерть
Неизвестно