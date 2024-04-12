Трудов Рафаил Акиндинович
Место рождения
Дата рождения24.01.1930
Дата смерти06.12.1980
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1930
Отец: Трудов Акиндин Ильич
Мать: Настасья
Рождение ребёнка
18.02.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трудова Гранислава (Градислава) Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1980