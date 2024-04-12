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Трудов Рафаил Акиндинович

Место рождения

Деревенька, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.01.1930

Дата смерти

06.12.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1930

Отец: Трудов Акиндин Ильич

Мать: Настасья

Деревенька, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трудова Гранислава (Градислава) Александровна

Сусоловка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трудов Сергей Рафаилович

Мать ребёнка: Трудова Гранислава (Градислава) Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трудова Гранислава (Градислава) Александровна

Сусоловка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трудова Гранислава (Градислава) Александровна

Сусоловка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трудова Гранислава (Градислава) Александровна

Смерть
06.12.1980
Сусоловка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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