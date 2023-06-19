Кутепова (Трудова) Феозва (Фиозва, Фея) Акиндиновна
Место рождения
Дата рождения25.12.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1921
Отец: Трудов Акиндин Ильич
Мать: Настасья
Военная служба
С 24.06.1941 по 10.06.1946
Звание лейтенант медицинской службы 1941 — Сводная база офицеров Главного управления кадров 1941 — Учетно-послужная картотека
Военная награда
21.07.1943
Медаль «За оборону Ленинграда» Звание мл. лейтенант мед. сл. Места службы вр. воен.-сан. поезд 1132 ФЭП 50, РЭП 95
Военная награда
1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Звание старший лейтенант медицинской службы Места службы воен.-сан. поезд 109 ЛенФ; гарнизонный госпиталь 1039 ЦГВ 1941 — С... Показать все
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени Кутепова
Место жительства
1985
Украинская ССР, Харьковская обл., Красноградский р-н, с. Октябрьское
Смерть
Неизвестно