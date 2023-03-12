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Поляков Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Поляков Василий Александрович

Мать: Полякова Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
08.05.1909

Жена: Полякова Лидия Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
п.п.гр, окончивший Императорский Московский университет по Юридическому факультету Александр Васильев Поляков, 27 л., и дочь статского советника Лидия Евгеньевна Ершова, 21 г. | ц. Космы и Дамиана в С... Показать все
Рождение ребёнка
1910

Сын: Поляков Игорь Александрович

Мать ребёнка: Полякова Лидия Евгеньевна

Рождение ребёнка
01.05.1911

Сын: Поляков Ростислав Александрович

Мать ребёнка: Полякова Лидия Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Родители: лекарь с отличием Александр Васильевич Поляков и жена его Лидия Евгеньевна
Работа или профессия
1914
Москва, город федерального значения Москва
? Врач-экстерн при 1-ой Городской больнице, Благ. о-во при 1ГБ, Моск. стол. попеч. о народной трезвости. Трубниковский, 5
Рождение ребёнка
1916

Сын: Поляков Александр Александрович

Мать ребёнка: Полякова Лидия Евгеньевна

Место жительства
1917
?Пречистинский б. 3, 1-ая гор. больница им. Пирогова, врач
Рождение ребёнка
18.10.1921

Сын: Поляков Юрий Александрович

Мать ребёнка: Полякова Лидия Евгеньевна

Ташкент
Рождение ребёнка
07.04.1923

Сын: Поляков Вадим Александрович

Мать ребёнка: Полякова Мария Владимировна

Ташкент, Узбекистан
Развод
1923

Жена: Полякова Лидия Евгеньевна

Дата - оценка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Мария Владимировна

Смерть
1958
Дата по ИП
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