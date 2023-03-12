Поляков Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Бракосочетание
08.05.1909
п.п.гр, окончивший Императорский Московский университет по Юридическому факультету Александр Васильев Поляков, 27 л., и дочь статского советника Лидия Евгеньевна Ершова, 21 г. | ц. Космы и Дамиана в С... Показать все
Рождение ребёнка
1910
Сын: Поляков Игорь Александрович
Мать ребёнка: Полякова Лидия Евгеньевна
Рождение ребёнка
01.05.1911
Сын: Поляков Ростислав Александрович
Мать ребёнка: Полякова Лидия Евгеньевна
Родители: лекарь с отличием Александр Васильевич Поляков и жена его Лидия Евгеньевна
Работа или профессия
1914
? Врач-экстерн при 1-ой Городской больнице, Благ. о-во при 1ГБ, Моск. стол. попеч. о народной трезвости. Трубниковский, 5
Рождение ребёнка
1916
Сын: Поляков Александр Александрович
Мать ребёнка: Полякова Лидия Евгеньевна
Место жительства
1917
?Пречистинский б. 3, 1-ая гор. больница им. Пирогова, врач
Рождение ребёнка
18.10.1921
Сын: Поляков Юрий Александрович
Мать ребёнка: Полякова Лидия Евгеньевна
Ташкент
Рождение ребёнка
07.04.1923
Сын: Поляков Вадим Александрович
Мать ребёнка: Полякова Мария Владимировна
Ташкент, Узбекистан
Развод
1923
Дата - оценка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958
Дата по ИП