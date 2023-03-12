Полякова (Симбирская) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Симбирский Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Поляков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Поляков Василий Александрович
Место жительства
1917
Москва, город федерального значения Москва
2-я Брестская 43 (ж. п.п. гр.)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920
Дата по ИП