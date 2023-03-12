Полякова (Симбирская) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Симбирская) Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симбирский Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Поляков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Поляков Василий Александрович

Место жительства
1917
Москва, город федерального значения Москва
2-я Брестская 43 (ж. п.п. гр.)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Василий Александрович

Смерть
1920
Дата по ИП
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