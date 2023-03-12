Полякова (Ершова) Лидия Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
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Бракосочетание
08.05.1909
п.п.гр, окончивший Императорский Московский университет по Юридическому факультету Александр Васильев Поляков, 27 л., и дочь статского советника Лидия Евгеньевна Ершова, 21 г. | ц. Космы и Дамиана в С... Показать все
Рождение ребёнка
1910
Сын: Поляков Игорь Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1911
Сын: Поляков Ростислав Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Васильевич
Родители: лекарь с отличием Александр Васильевич Поляков и жена его Лидия Евгеньевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Поляков Александр Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
18.10.1921
Сын: Поляков Юрий Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Васильевич
Ташкент
Развод
1923
Дата - оценка
Смерть
1965