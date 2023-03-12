Полякова (Ершова) Лидия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова (Ершова) Лидия Евгеньевна

Полякова (Ершова) Лидия Евгеньевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Все данные от ИП
Бракосочетание
08.05.1909

Муж: Поляков Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
п.п.гр, окончивший Императорский Московский университет по Юридическому факультету Александр Васильев Поляков, 27 л., и дочь статского советника Лидия Евгеньевна Ершова, 21 г. | ц. Космы и Дамиана в С... Показать все
Рождение ребёнка
1910

Сын: Поляков Игорь Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1911

Сын: Поляков Ростислав Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Родители: лекарь с отличием Александр Васильевич Поляков и жена его Лидия Евгеньевна
Рождение ребёнка
1916

Сын: Поляков Александр Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
18.10.1921

Сын: Поляков Юрий Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Васильевич

Ташкент
Развод
1923

Муж: Поляков Александр Васильевич

Дата - оценка
Смерть
1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close