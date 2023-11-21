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Белокур Яков Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1876 ст.

Сын: Белокур Архип Яковлевич

Мать ребёнка: Белокур Марина Артемовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
16.10.1877 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Анастасия Прокофьевна Кукса
Рождение ребёнка
20.05.1878 ст.

Сын: Белокур Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Белокур Марина Артемовна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Марина Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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