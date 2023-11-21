Белокур Яков Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1876 ст.
Мать ребёнка: Белокур Марина Артемовна
Восприемник
16.10.1877 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Анастасия Прокофьевна Кукса
Рождение ребёнка
20.05.1878 ст.
Мать ребёнка: Белокур Марина Артемовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белокур Марина Артемовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно