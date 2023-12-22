Белокур Емельян Яковлевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1884 ст.
Отец: Белокур Яков Миронович
Мать: Белокур Марина Артемовна
Крещение
16.07.1884 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Лукьян Павлович Коноваленко, Юстиния Ефимовна Черненко
Восприемник
11.08.1901 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Максим Николаевич Белокур
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно