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Белокур Емельян Яковлевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

15.07.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1884 ст.

Отец: Белокур Яков Миронович

Мать: Белокур Марина Артемовна

Кровное, Сумська область
Крещение
16.07.1884 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Лукьян Павлович Коноваленко, Юстиния Ефимовна Черненко
Восприемник
11.08.1901 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Максим Николаевич Белокур
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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