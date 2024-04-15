Белокур (Антюхова) Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Антюхова) Степанида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1911 ст.

Муж: Белокур Емельян Яковлевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4D-J?i=949&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
02.10.1911 ст.

Сын: Белокур Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Белокур Емельян Яковлевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS44-P?i=926&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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