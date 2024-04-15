Скорик (Белокур) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения03.02.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1888 ст.
Отец: Белокур Яков Миронович
Крещение
04.02.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
26.03.1907 ст.
Гавриил Иванович Кукса
Восприемник
22.03.1908 ст.
Матрона Михайловна Белокур
Восприемник
10.08.1908 ст.
Екатерина Николаевна Белокур
Бракосочетание
02.11.1908 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно