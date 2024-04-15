Скорик (Белокур) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорик (Белокур) Анна Яковлевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

03.02.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1851 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1888 ст.

Отец: Белокур Яков Миронович

Мать: Белокур Марина Артемьевна

Кровное, Сумська область
Крещение
04.02.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
26.03.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Гавриил Иванович Кукса
Восприемник
22.03.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Михайловна Белокур
Восприемник
10.08.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Николаевна Белокур
Бракосочетание
02.11.1908 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Николаевка, Сумська область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
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