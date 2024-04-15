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Белокур Василий Яковлевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.01.1874 ст.

Дата смерти

06.01.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1874 ст.

Отец: Белокур Яков Миронович

Мать: Белокур Марина Артемьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XF-K?i=660&cc=3511744
Крещение
27.01.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
06.01.1889 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от катарра желудка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9LW-K?i=642&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
08.01.1889 ст.
на отведенном кладбище
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