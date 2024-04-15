Белокур Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1874 ст.
Дата смерти06.01.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1874 ст.
Отец: Белокур Яков Миронович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XF-K?i=660&cc=3511744
Крещение
27.01.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
06.01.1889 ст.
Причина смерти: от катарра желудка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9LW-K?i=642&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
08.01.1889 ст.
на отведенном кладбище