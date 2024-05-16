Хомякова Татьяна Ивановна 14.11.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хомякова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1961

Отец: Спевак Иван Валентинович

Мать: Спевак Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурашева (Хомякова) Александра Юрьевна

Отец ребёнка: Хомяков Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курт (Хомякова) Ульяна Юрьевна

Отец ребёнка: Хомяков Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Вероника Юрьевна

Отец ребёнка: Хомяков Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дектерева Ксения Юрьевна

Отец ребёнка: Хомяков Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомяков Юрий Николаевич

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