Хомякова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1961
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1961
Отец: Спевак Иван Валентинович
Мать: Спевак Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурашева (Хомякова) Александра Юрьевна
Отец ребёнка: Хомяков Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курт (Хомякова) Ульяна Юрьевна
Отец ребёнка: Хомяков Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Вероника Юрьевна
Отец ребёнка: Хомяков Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дектерева Ксения Юрьевна
Отец ребёнка: Хомяков Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно