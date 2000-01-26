Спевак Иван Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сумина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Спевак Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спивак Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Спевак Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спевак Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
14.11.1961
Дочь: Хомякова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Спевак Зоя Васильевна
Смерть
26.01.2000