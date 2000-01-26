Спевак Иван Валентинович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Спевак Иван Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спевак Валентин Данилович

Мать: Спевак (Салий) Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сумина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Спевак Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спивак Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Спевак Зоя Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спевак Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
14.11.1961

Дочь: Хомякова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Спевак Зоя Васильевна

Смерть
26.01.2000

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