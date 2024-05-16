Спевак Зоя Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Спевак Зоя Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сумина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Спевак Иван Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спивак Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Спевак Иван Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спевак Иван Валентинович

Рождение ребёнка
14.11.1961

Дочь: Хомякова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Спевак Иван Валентинович

Смерть
Неизвестно

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