Спевак Зоя Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сумина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Спевак Иван Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спивак Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Спевак Иван Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1961
Дочь: Хомякова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Спевак Иван Валентинович
Смерть
Неизвестно