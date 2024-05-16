Хомяков Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурашева (Хомякова) Александра Юрьевна
Мать ребёнка: Хомякова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курт (Хомякова) Ульяна Юрьевна
Мать ребёнка: Хомякова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Вероника Юрьевна
Мать ребёнка: Хомякова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дектерева Ксения Юрьевна
Мать ребёнка: Хомякова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно