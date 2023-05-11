Голицын Иван Илларионович
Место рождения
Дата рождения18.11.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1961
Бракосочетание
09.02.1985
Рождение ребёнка
16.07.1985
Дочь: Голицина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Голицина Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
03.06.1987
Дочь: Голицина Эльза (Елизавета) Ивановна
Мать ребёнка: Голицина Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
06.11.1991
Дочь: Голицина Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Голицина Ирина Владимировна