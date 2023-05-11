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Голицын Иван Илларионович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1961

Отец: Голицын Илларион Владимирович

Мать: Ефимова Наталья Адриановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
09.02.1985

Жена: Голицина Ирина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.07.1985

Дочь: Голицина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Голицина Ирина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.06.1987

Дочь: Голицина Эльза (Елизавета) Ивановна

Мать ребёнка: Голицина Ирина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.11.1991

Дочь: Голицина Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Голицина Ирина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
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