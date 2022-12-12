Ефимова Наталья Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1959
Дочь: Хачиян Екатерина Илларионовна
Отец ребёнка: Голицын Илларион Владимирович
Рождение ребёнка
18.11.1961
Сын: Голицын Иван Илларионович
Отец ребёнка: Голицын Илларион Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990