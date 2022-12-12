Ефимова Наталья Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Наталья Адриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1959

Дочь: Хачиян Екатерина Илларионовна

Отец ребёнка: Голицын Илларион Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.11.1961

Сын: Голицын Иван Илларионович

Отец ребёнка: Голицын Илларион Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голицын Илларион Владимирович

Смерть
1990
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