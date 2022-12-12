Голицина (Крылова) Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения28.03.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1985
Рождение ребёнка
16.07.1985
Дочь: Голицина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Голицын Иван Илларионович
Рождение ребёнка
03.06.1987
Дочь: Голицина Эльза (Елизавета) Ивановна
Отец ребёнка: Голицын Иван Илларионович
Рождение ребёнка
06.11.1991
Дочь: Голицина Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Голицын Иван Илларионович