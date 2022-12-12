Голицина (Крылова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицина (Крылова) Ирина Владимировна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
09.02.1985

Муж: Голицын Иван Илларионович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.07.1985

Дочь: Голицина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Голицын Иван Илларионович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.06.1987

Дочь: Голицина Эльза (Елизавета) Ивановна

Отец ребёнка: Голицын Иван Илларионович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.11.1991

Дочь: Голицина Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Голицын Иван Илларионович

Москва, город федерального значения Москва
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