Волик (Гаврилова) Прасковья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волик (Гаврилова) Прасковья Игнатьевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1881

Муж: Волик Иван Кириллович

Рождение ребёнка
10.04.1883

Сын: Волик Василий Иванович

Отец ребёнка: Волик Иван Кириллович

Рождение ребёнка
23.07.1885

Дочь: Стрелкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Волик Иван Кириллович

Рождение ребёнка
11.12.1887

Дочь: Клюйкова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Волик Иван Кириллович

Рождение ребёнка
20.11.1894

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Волик Иван Кириллович

Рождение ребёнка
15.06.1897

Дочь: Пивоварова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Волик Иван Кириллович

Рождение ребёнка
07.01.1900

Сын: Волик Георгий Иванович

Отец ребёнка: Волик Иван Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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