Волик (Гаврилова) Прасковья Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1881
Рождение ребёнка
10.04.1883
Отец ребёнка: Волик Иван Кириллович
Рождение ребёнка
23.07.1885
Дочь: Стрелкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Волик Иван Кириллович
Рождение ребёнка
11.12.1887
Дочь: Клюйкова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Волик Иван Кириллович
Рождение ребёнка
20.11.1894
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Волик Иван Кириллович
Рождение ребёнка
15.06.1897
Дочь: Пивоварова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Волик Иван Кириллович
Рождение ребёнка
07.01.1900
Отец ребёнка: Волик Иван Кириллович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно